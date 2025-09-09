A sacar cuentas: Los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el repechaje del Mundial - Chilevisión

Venezuela y Bolivia se juegan este martes una chance histórica, buscando el séptimo puesto en las Eliminatorias que entrega una opción de repechaje para ir al Mundial.

Con los seis cupos directos totalmente definidos, la Vinotinto y el elenco altiplánico se miden a Colombia y Brasil respectivamente por la fecha 18°, duelos que comienzan a las 20:30 horas.

¿Qué necesita Venezuela para ir al repechaje?

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista tienen la primera opción de agarrar el boleto. Para eso, deben ganar al conjunto cafetero en el Estadio Monumental de Maturín.

En caso de empatar o perder, tendrán que esperar que La Verde no derrota a los Pentacampeones en El Alto.

Vale destacar que la diferencia de gol favorece ampliamente a Venezuela, factor que puede ser determinante a la hora de sentenciar todo.

La fórmula que le permitiría a Bolivia soñar con el Mundial 2026

Por su parte, Bolivia está obligado a vencer al Scratch, a lo que se tiene que sumar una mano de Colombia contra la Vinotinto.

En caso de no quedarse con los tres puntos, los pupilos de Óscar Villegas quedarán de manera automática sin opciones de repechaje.