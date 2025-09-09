Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS en la App MiCHV - Chilevisión

Este martes a las 20:30 horas, Venezuela recibe a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 y con su última oportunidad de asegurar un cupo para la máxima cita futbolera.

El seleccionado de vinotinto, que siguen con la ilusión intacta para acceder a su primer Mundial es su historia, está estáncada en la séptima posición con 18 unidades y depende de sí mismo para ir por el repechaje.

En tanto, el combinado cafetalero está quinto con 25 puntos y ya completamente clasificado para la cita planetaria. Sin embargo, no destarca arruinarle la fiesta a los llaneros.

Dónde ver el partido de Venezuela vs Colombia EN VIVO y GRATIS

El trascendental duelo de Venezuela vs Colombia por la 17° jornada de las Clasificatorias al Mundial 2026 será transmitido en vivo, y de forma totalmente gratuita, por la App MiCHV.

Para esto, solamente es necesario tener descargada la aplicación en el teléfono celular o dispositivo electrónico para visualizarlo desde casa.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Venezuela vs Colombia

Para obtener la aplicación MiCHV en tu teléfono móvil o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV, por lo que también se puede descargar desde los televisores mencionados directamente.