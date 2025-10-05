Chile vs México: Fecha y hora del partido de octavos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 enfrentará a México en los octavos de final del Mundial Sub 20, en un duelo que promete alta intensidad y gran ambiente en las tribunas.

La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, llega con el ánimo renovado tras lograr una clasificación agónica. Pese a la derrota por 2-1 ante Egipto en el cierre del Grupo A, el conjunto nacional avanzó como segundo gracias al criterio del fair play, al registrar menos tarjetas que su rival directo.

México, en tanto, se consolidó como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos, avanzando segundo en el Grupo C luego de vencer 1-0 a Marruecos con un penal del joven talento Gilberto Mora, de solo 16 años. En su camino, el “Tri” dejó atrás a potencias como Brasil y España, en un grupo considerado el más exigente del campeonato.

Fecha y hora del partido de Chile vs México por Mundial Sub 20

El partido entre Chile y México está programado para el martes 7 de octubre a las 20:00 horas de Chile.

El recinto para el esperado cotejo por el Mundial Sub 20 será el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde se definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo juvenil.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs México?

El encuentro de los dirigidos por Nicolás Córdova contra Los Aztecas será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura e todas sus plataformas.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver el trascendental cotejo de manera online y completamente gratis.