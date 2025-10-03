Tras sufrida clasificación: Las 3 potencias que aparecen en el horizonte de La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena sufrió una dura derrota ante Egipto en la última fecha del Grupo A del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova cayó 2-1 ante el conjunto africano, que anotó el gol del triunfo a los 90'+5 silenciando a un repleto Estadio Nacional.

Sin embargo, y a pesar de la amarga derrota, el elenco nacional logró clasificar a octavos de final como segundo de la zona tras Japón, que ganó todos los partidos.

Como hubo un triple empate en puntos (Chile, Egipto y Nueva Zelanda), el clasificado se decidió por el fair play, y como La Roja tenía menos tarjetas, aseguró su lugar entre los 16 mejores.

¿Qué viene ahora para Chile en el Mundial Sub 20?

Chile terminó 2° en el Grupo A y enfrentará en octavos de final al 2° del Grupo C, el cual se definirá este sábado.

Aquel grupo ya lo ganó Marruecos y los posibles rivales de La Roja son México, España y Brasil. Precisamente, estos últimos dos equipos se enfrentarán en una "final" en el Estadio Nacional.

Cualquiera que sea el rival, el partido válido por los octavos de final se jugará el martes 7 de octubre, a las 16:30 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.