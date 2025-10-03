 Tras sufrida clasificación: Las 3 potencias que aparecen en el horizonte de La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Tras sufrida clasificación: Las 3 potencias que aparecen en el horizonte de La Roja en el Mundial Sub 20

Luego de finalizar segundo tras Japón en el Grupo A, Chile enfrentará en octavos de final al 2° del Grupo C, el cual se definirá este sábado.

Viernes 3 de octubre de 2025 | 22:29

La Selección Chilena sufrió una dura derrota ante Egipto en la última fecha del Grupo A del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova cayó 2-1 ante el conjunto africano, que anotó el gol del triunfo a los 90'+5 silenciando a un repleto Estadio Nacional. 

Sin embargo, y a pesar de la amarga derrota, el elenco nacional logró clasificar a octavos de final como segundo de la zona tras Japón, que ganó todos los partidos.  

Como hubo un triple empate en puntos (Chile, Egipto y Nueva Zelanda), el clasificado se decidió por el fair play, y como La Roja tenía menos tarjetas, aseguró su lugar entre los 16 mejores. 

¿Qué viene ahora para Chile en el Mundial Sub 20?

Chile terminó 2° en el Grupo A y enfrentará en octavos de final al 2° del Grupo C, el cual se definirá este sábado.

Aquel grupo ya lo ganó Marruecos y los posibles rivales de La Roja son México, España y Brasil. Precisamente, estos últimos dos equipos se enfrentarán en una "final" en el Estadio Nacional. 

Cualquiera que sea el rival, el partido válido por los octavos de final se jugará el martes 7 de octubre, a las 16:30 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Argentina vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20

Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY sábado, horarios y cuál transmite Chilevisión
01:29

Explicado: Esta es la razón por la que Chile clasificó a octavos del Mundial Sub 20

Emitido el 31/12/1969
02:04

De pelea entre los pateadores a golazo: El tiro libre de Egipto que generó tenso final ante Chile

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad