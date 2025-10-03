Chile vs Egipto | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Una jornada agridulce sufrió la Selección Chilena en el Mundial Sub 20, cayendo 2-1 ante Egipto en el cierre del Grupo A.

Pese a la caída, La Roja clasificó ajustadamente a los octavos de final al terminar en el segundo lugar, por lo que espera rival.

En la primera ronda, el combinado nacional obtuvo un triunfo (ante Nueva Zelanda) y dos derrotas.