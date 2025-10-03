Tabla de posiciones Mundial Sub 20: Chile queda en el segundo lugar y avanza milagrosamente - Chilevisión

La Roja no pudo contra Egitpo y cayó 2-1 en el Estadio Nacional. Pese al resultado, el equipo nacional sigue con vida en la cita planetaria.
Chile cayó 2-1 ante Egipto este viernes, pero avanzó de manera milagrosa a los octavos de final del Mundial Sub 20.
En un repleto Estadio Nacional, La Roja no pudo aguantar la ventaja y terminó inclinándose frente a los africanos que dieron vuelta el marcador.
El agónico gol de Omar Khedr a los 95' generó gran incertidumbre sobre la clasificación de los nacionales debido a que se dio un triple empate en el segundo lugar del Grupo A.
Con este resultado, sumado a la victoria de Japón 3-0 sobre Nueva Zelanda, dejó a los nipones como líderes indiscutidos en la zona.
La Roja finalizó en el segundo lugar producto de que tiene menor cantidad de tarjetas amarillas a lo largo del torneo, lo que fue ratificado por la FIFA.
En tanto, Los Faraones tienen que esperar a acceder como uno de los mejores terceros, mientras que los All Whites terminaron últimos y quedaron eliminados.