Tabla de posiciones Mundial Sub 20: Chile queda en el segundo lugar y avanza milagrosamente - Chilevisión

Chile cayó 2-1 ante Egipto este viernes, pero avanzó de manera milagrosa a los octavos de final del Mundial Sub 20.

En un repleto Estadio Nacional, La Roja no pudo aguantar la ventaja y terminó inclinándose frente a los africanos que dieron vuelta el marcador.

El agónico gol de Omar Khedr a los 95' generó gran incertidumbre sobre la clasificación de los nacionales debido a que se dio un triple empate en el segundo lugar del Grupo A.

Chile queda segundo el Grupo A

Con este resultado, sumado a la victoria de Japón 3-0 sobre Nueva Zelanda, dejó a los nipones como líderes indiscutidos en la zona.

La Roja finalizó en el segundo lugar producto de que tiene menor cantidad de tarjetas amarillas a lo largo del torneo, lo que fue ratificado por la FIFA.

En tanto, Los Faraones tienen que esperar a acceder como uno de los mejores terceros, mientras que los All Whites terminaron últimos y quedaron eliminados.

Mundial Sub 20: Tabla de posiciones Grupo A