 Confirmado: Este será el rival de Chile en los octavos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión
Confirmado: Este será el rival de Chile en los octavos de final del Mundial Sub 20

El cierre del Grupo C sentenció el oponente de La Roja para la siguiente ronda de la cita planetaria, partido que se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Sábado 4 de octubre de 2025 | 18:57

Es oficial. La Selección Chilena se enfrentará a México en los octavos de final del Mundial Sub 20.

Tras la sufrida clasificación de este viernes en el cierre del Grupo A al caer ante Egipto, La Roja tenía que esperar la definición de la zona C para conocer a su rival.

Con su victoria 1-0 ante Marruecos de este sábado en Valparaíso, el elenco azteca quedó en el segundo lugar del denominado "grupo de la muerte" y se medirá a los nacionales.

La Tri se impuso con un tanto de penal de Gilberto Mora, gran figura del equipo que con solamente 16 años ya ha debutado en la selección absoluta.

En el otro encuentro de la jornada, España superó 1-0 a Brasil y llegó a 4 puntos, dejando eliminados al Scratch que se despide sorpresivamente en primera ronda.

¿Cuándo juegan Chile y México por el Mundial Sub 20?

El partido de Chile ante México, válido por los octavos de final del Mundial Sub 20, se disputará el martes 7 de octubre a partir de las 20:00 horas.

El escenario será el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

