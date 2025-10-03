Explicado: Esta es la razón por la que Chile clasificó a octavos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Confusión total. Eso fue lo que invadió a los hinchas que presenciaron la derrota de Chile por 2-1 frente a Egipto en el Estadio Nacional, pero que terminó con La Roja clasificada a los octavos.

Y es que el sistema de clasificación de FIFA ubicó a los dirigidos por Nicolás Córdova en el segundo lugar del grupo A con 3 puntos, mismas unidades que Egipto y Nueva Zelanda.

Esta es la razón por la que clasificó Chile a octavos de final del Mundial Sub 20

Cuando dos equipos igualan en puntaje, se impone en la tabla aquel que haya ganado el duelo directo. En este caso, habría sido Egipto. Pero como Nueva Zelanda también obtuvo tres puntos, el sistema obligó el ingreso de un nuevo parámetro.

En el caso de un triple empate —lo que ocurrió en esta ocasión—, el criterio para dirimir los puestos pasó a ser el fair play, es decir, haber recibido menos tarjetas amarillas.

En ese contexto, en la fase de grupos, Chile acumuló -6 tarjetas amarillas, quedándose con el segundo lugar contra las -7 de los árabes y las -10 de los oceánicos.

Ahora, como segundo del grupo A, Chile deberá esperar los resultados del grupo C para conocer a su rival, el que saldrá entre España, Brasil o México.

Revisa acá la tabla de FIFA: