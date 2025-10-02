Los 3 grandes de Europa que buscarían a Gilberto Mora, el crack de México que brilla en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Gilberto Mora se ha transformado en una de las grandes figuras en el comienzo del Mundial Sub 20, aportando con un doblete en el empate de México ante España.

El volante ofensivo brilló en la igualdad 2-2 de El Tri este miércoles, mostrando parte del gran talento que lo tiene como la perla del fútbol azteca.

Esto ha llevado a varios clubes europeos a tener en la mira al joven de 16 años, quien parece tener los días contados en el Xolos de Tijuana, su actual club.

Gilberto Mora aparece en el radar de 3 gigantes de Europa

De acuerdo a medios internacionales, el mediocampista está en la órbita del Manchester United, Ajax y Real Madrid.

En el caso de los ingleses, la política de contratar jóvenes futbolistas calzaría perfecto con Mora, donde intentarían repetir lo hecho con Diego León, lateral paraguayo que fue adquirido de Cerro Porteño con solamente 17 años.

Sobre Los Merengues, Mundo Deportivo mencionó que la dirigencia lo tiene en el radar, donde podrían comprarlo y dejarlo en su país hasta que cumpla la mayoría de edad.

Nacido el 14 de octubre del 2008, el volante podría jugar en menos de un año tres Mundiales, esto porque hay chances de que vaya a la Sub 17 y al Mundial 2026 con la selección absoluta.