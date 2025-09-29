Quién es Gilberto Mora, la gran joya de México que rompe récords y juega el Mundial Sub 20 - Chilevisión

México tiene a su gran joya para el Mundial Sub 20. Se trata de Gilberto Mora, el jugador que ilusiona a todo su país en la cita planetaria de Chile.

El volante del Xolos de Tijuana encabeza el plantel del elenco azteca, cuadro que debutó con un empate 2-2 ante Brasil por el Grupo C.

De hecho, se transformó en el futbolista más joven en marcar un gol en la Liga MX, lográndolo en agosto del 2024 con solamente 15 años.

Gilberto Mora: Quién es el volante que ilusiona a México en el Mundial Sub 20

Nacido en octubre del 2008 en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, Gilberto Rafael Mora Zambrano es hijo de Gilberto Mora Olayo, un ex jugador que pasó por Jaguares y varios equipos locales.

Su debut en el profesionalismo fue el año pasado de la mano del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien le dio la confianza tras verlo entrenar en las juveniles.

El ascenso de este mediocmapista ofensivo de gran técnico ha sido meteórico, convirtiéndose en el más joven en estrenarse con la Selección Mexicana absoluta en la reciente Copa Oro.

De hecho, fue titular en la final en la que La Tri venció 2-1 a Estados Unidos, mostrando un rendimiento que ya lo puso en la mira de gigantes europeos.

Al ser nominado al Mundial Sub 20, Mora podría jugar en menos de un año tres citas planetarias, esto porque tiene edad para disputar el Sub 17 y casi con seguridad será llamado para el Mundial adulto 2026.