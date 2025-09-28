Brasil y México sacaron chispas y protagonizaron un entretenido empate en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

México y Brasil tuvieron un animado debut en el Mundial Sub 20 en Chile, disputando un apretado encuentro que terminó 2 a 2 en la primera fecha del Grupo C.

Si bien el encuentro empezó trabado, fue Alexéi Domínguez (10') quien abrió el marcador y puso adelante al cuadro azteca sobre los brasileños.

Sin embargo, rápidamente la canarinha reaccionó de la mano de Rafael Coutinho (21'), que con un remate potente dejó sin opción al portero centroamericano.

Segundo tiempo lleno de emociones

Ya en el complemento, el cuadro brasileño mostró mayor personalidad pero poco fútbol, lo que fue opacado lentamente por el orden de los mexicanos.

El Tri expuso que tiene mejor juego y tuvo un par de llegadas que pudieron ampliar la cuenta, pero no tuvieron buena precisión en los últimos metros.

Sin embargo, a los 76', Luighi puso la sorpresa y adelantó 2 a 1 a la verdeamarela. Cuando se pensaba que el encuentro estaba cerrado, para los brasileños, Diego Ochoa (85') puso el empate definitivo.

Con este resultado, México quedó en la segunda posición con 1 punto en el Grupo C. Por parte de Brasil, alcanzó también la segunda posición con 1 unidad, esperando su próximo encuentro en el Mundial Sub 20 en Chile.