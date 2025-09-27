 El jugador que se robó las miradas de hinchas tras primera victoria de Chile en el Mundial Sub 20 - Chilevisión
El jugador que se robó las miradas de hinchas tras primera victoria de Chile en el Mundial Sub 20

Los goles de Lautaro Millán e Ian Garguez le dieron una gran victoria a La Roja sobre Nueva Zelanda, donde uno de los jugadores generó una ola de comentarios en redes sociales.

Sábado 27 de septiembre de 2025 | 22:29

La Selección Chilena consiguió una sufrida victoria en el arranque del Mundial Sub 20, venciendo 2-1 a Nueva Zelanda por el Grupo A.

La Roja se hizo fuerte en el Estadio Nacional y logró un triunfo clave, quedando muy bien posicionado en la zona que completan Egipto y Japón.

El combinado nacional contó con varias figuras, aunque hubo uno que se robó las miradas de los hinchas.

Lautaro Millán acapara miradas de hinchas chilenos

Se trata de Lautaro Millán, autor del primer gol del anfitrión del certamen que se ganó la confianza de Nicolás Córdova y comenzó como titular.

El volante de Independiente estuvo muy activo e intentó en varias ocasiones anotar, lográndolo a los 54' tras un gran pase de Agustín Arce.

"Se nota que juega afuera" o "qué jugador" fueron solamente algunos de los comentarios de los fanáticos, ilusionados con que repita estas actuaciones en los próximos cotejos.

El mediocampista nació en Argentina, pero puede defender a La Roja debido a que su padre es chileno.

Mira los comentarios acá

