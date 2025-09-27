El jugador que se robó las miradas de hinchas tras primera victoria de Chile en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena consiguió una sufrida victoria en el arranque del Mundial Sub 20, venciendo 2-1 a Nueva Zelanda por el Grupo A.

La Roja se hizo fuerte en el Estadio Nacional y logró un triunfo clave, quedando muy bien posicionado en la zona que completan Egipto y Japón.

El combinado nacional contó con varias figuras, aunque hubo uno que se robó las miradas de los hinchas.

Lautaro Millán acapara miradas de hinchas chilenos

Se trata de Lautaro Millán, autor del primer gol del anfitrión del certamen que se ganó la confianza de Nicolás Córdova y comenzó como titular.

El volante de Independiente estuvo muy activo e intentó en varias ocasiones anotar, lográndolo a los 54' tras un gran pase de Agustín Arce.

"Se nota que juega afuera" o "qué jugador" fueron solamente algunos de los comentarios de los fanáticos, ilusionados con que repita estas actuaciones en los próximos cotejos.

El mediocampista nació en Argentina, pero puede defender a La Roja debido a que su padre es chileno.

Mira los comentarios acá

A Millán hay que llamarlo en la próxima fecha FIFA. Tiene que jugar si o si para asegurarlo. — Lucas (@lucassssssmf) September 27, 2025

Se nota que Millan juega afuera es bueno el cabro — Sebastian Vergara (@svergarai141) September 28, 2025

Me ha gustado Faundez, Mella, Millán, Rossel derrepente y sobretodo Arce. Creo que los puntos de correctos y positivos de lo que va de partido de Chile S20. — Bastián Alonso ⚽ (@BALONso__) September 28, 2025

Qué bueno que es Lautaro Millán #MundialSub20 — Tano Vendehumo ql (@Ironagu_10) September 28, 2025

Lautaro Millán está siendo el mejor de Chile. Juega rápido entre líneas y se mueve bastante bien sin balón. Encontró el gol con una definición bastante top tras el error defensivo #MundialSub20 — Ismael López (@iismaa_14) September 28, 2025

BIEN MILLÁN!!!. Esto era, explotar la frontal del área, a impulsar esto vamos Chileeeee 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 — Benjamín Zañartu (@benja_zanartu) September 28, 2025