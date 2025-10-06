De los más poderosos: Qué rival le habría tocado a Chile en octavos de haber ganado su grupo - Chilevisión

La Selección Chilena obtuvo una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20, finalizando en el segundo lugar del Grupo A.

La derrota 2-1 ante Egipto el pasado viernes no impidió que La Roja avanzara de ronda en la cita planetaria, la que se desarrolla por segunda vez en nuestro país.

Debido a que hubo una igualdad en puntos entre los nacionales, africanos y Nueva Zelanda, hubo que ocupar los criterios de desempate en el que los pupilos de Nicolás Córdova siguen con vida debido al Fair Play.

El rival que le habría tocado a Chile de haber ganado su grupo

Ahora, Chile se concentrará en el cruce por la ronda de los 16 mejores del torneo ante México, selección que finalizó segunda en la Zona C.

De haber terminado en el primer puesto, La Roja se habría enfrentado nada menos que con Francia que sorpresivamente accedió como uno de los mejores terceros.

Los galos tendrán un duro desafío al chocar en esta ronda ante Japón, uno de los dos equipos junto a Argentina que ha ganado todos sus encuentros.

Chile vs México: Hora y dónde ver el partido

El partido Chile ante México, válido por los octavos de final del Mundial Sub 20, comienza se disputará este martes 7 de octubre a partir de las 20:00 horas.

El gran duelo será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.