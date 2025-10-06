Se acabó la humildad: El polémico gesto de goleador de Argentina a hinchas chilenos en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La indiferencia con la que los futbolistas argentinos se tomaron las pifias de hinchas chilenos en el Mundial Sub 20 se terminó. Ahora, eso se transformó en una desafiante actitud.

El que tomó la batuta en esta situación es Alejo Sarco, figura de La Albiceleste y uno de los goleadores de la cita planetaria con tres tantos.

En la reciente victoria ante Italia en Valparaíso, el delantero del Bayer Leverkusen respondió a los silbidos de los fanáticos nacionales con un inesperado gesto.

Alejo Sarco responde a hinchas chilenos

Tras ser reemplazado en el cotejo contra la Azzurri, el ariete se retiró de la cancha tocando el escudo y haciendo referencia a los tres Mundiales ganados por la selección adulta.

En entrevista con El Doce TV, Sarco arremetió con todo: "Me picaba un poco el pecho. Estaban silbando mucho y me agarró un picazón justito acá en las tres estrellas".

"No sé qué era, capaz que haya sido la térmica que me estaba picando ahí", agregó el formado en Vélez Sarsfield.

La escuadra trasandina ha tenido una sólida presentación en la que ha obtenido tres triunfos en igual número de partidos, situación que solamente ha repetido con Japón.

Por los octavos de final del Mundial Sub 20, Argentina chocará contra Nigeria el miércoles 8 de octubre.

Mira el gesto de Alejo Sarco acá