Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY miércoles, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

La acción en la cita planetaria que se disputa en Chile no se detiene, con tres sudamericanos buscando su paso a los cuartos de final.
Miércoles 8 de octubre de 2025 | 13:39
Este miércoles 8 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se está disputando una fase definitoria como son los octavos de final.
Durante esta jornada se jugarán cuatro partidos, donde las sedes serán el Estadio Nacional en Santiago y el Estadio Fiscal de Talca.
Uno de los duelos más atractivos será el que animarán Japón y Francia, compromiso que podrás disfrutar por Chilevisión.
Octavos de final
Este miércoles 8 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Japón contra Francia por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.
Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.