Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY miércoles, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión

Este miércoles 8 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se está disputando una fase definitoria como son los octavos de final.

Durante esta jornada se jugarán cuatro partidos, donde las sedes serán el Estadio Nacional en Santiago y el Estadio Fiscal de Talca.

Uno de los duelos más atractivos será el que animarán Japón y Francia, compromiso que podrás disfrutar por Chilevisión.

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos miércoles 8 de octubre

Octavos de final

Argentina vs Nigeria (16:30 horas)

Colombia vs Sudáfrica (16:30 horas)

Paraguay vs Noruega (20:00 horas)

Japón vs Francia (20:00 horas transmite Chilevisión)

Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión

Este miércoles 8 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Japón contra Francia por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas.

Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.