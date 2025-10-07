Chile quedó eliminado del Mundial Sub 20 tras caer goleado ante México en Valparaíso - Chilevisión

La Selección Chilena se despidió del Mundial Sub 20 luego de caer ante México en los octavos de final, en un duelo disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Los aztecas se impusieron por 4-1. El primer tanto fue obra de Tahiel Jiménez a los 26 minutos tras graves dudas de la defensa nacional. Ya en el complemento anotaron a los 67' Iker Fimbres y Hugo Camberos a los 80' y 82'.

El único tanto de La Roja lo marcó el capitán Juan Francisco Rossel con un potente remate cuando se iba el partido (88').

En el primer tiempo México fue el dominador, aunque aparte del gol no se generó ocasiones claras en el arco defendido por Sebastián Mella.

En el complemento, con la necesidad del resultado, el equipo de Nicolás Córdova comenzó mucho mejor y presionó al elenco azteca, sin embargo, no tuvo claridad en los últimos metros, situación que se arrastró durante todo el torneo.

Con este claro triunfo, México se clasificó a los cuartos de final, donde chocará el sábado ante el ganador del duelo que animarán este miércoles Argentina y Nigeria.

Un triunfo y tres derrotas de Chile en el Mundial Sub 20

De esta manera, Chile solo pudo conseguir un triunfo en el evento planetario, el cual se dio de forma agónica en el debut ante Nueva Zelanda.

A partir de ahí, el conjunto nacional solo conoció de derrotas al caer ante Japón, Egipto y México.