 Al ritmo de “Mesa que más aplauda”: Así celebró México su triunfo ante Chile en Mundial Sub 20 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Al ritmo de “Mesa que más aplauda”: Así celebró México su triunfo ante Chile en Mundial Sub 20

El extremo Diego Sánchez llegó bailando al hotel concentración tras la victoria sobre La Roja, la que le permitió a México instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20.

Miércoles 8 de octubre de 2025 | 16:00

México le dio un duro golpe a Chile en el Mundial Sub 20, ganando 4-1 este martes y sacando pasajes para los cuartos de final.

El Tri se impuso a La Roja en Valparaíso y se metió entre los ocho mejores de la cita planetaria, triunfo que fue festejado con todo por su plantel.

México celebra bailando su avance en el Mundial Sub 20

En su regreso al hotel de concentranción, los jugadores aztecas no ocultaron su alegría por continuar con vida en el torneo.

En un video publicado por la propia selección, el extremo Diego Sánchez fue captado bailando con parlante en mano la canción "Mesa que más aplauda".

El ariete fue titular y disputó los 90 minutos en el encuentro, transformándose en pieza clave para el entrenador Eduardo Arce.

Además, algunos hinchas se acercaron y saludaron a sus seleccionados, que ahora se enfocarán en la llave de cuartos de final.

Mira el video acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Argentina y Colombia sacan adelante la tarea y avanzan a cuartos de final del Mundial Sub 20

Japón vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20

¿Se queda? Lautaro Millán anticipa qué hara si lo convocan a La Roja adulta

Nicolás Córdova abordó derrota de Chile ante México que sentenció eliminación del Mundial Sub 20
Publicidad
Publicidad