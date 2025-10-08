Al ritmo de “Mesa que más aplauda”: Así celebró México su triunfo ante Chile en Mundial Sub 20 - Chilevisión

México le dio un duro golpe a Chile en el Mundial Sub 20, ganando 4-1 este martes y sacando pasajes para los cuartos de final.

El Tri se impuso a La Roja en Valparaíso y se metió entre los ocho mejores de la cita planetaria, triunfo que fue festejado con todo por su plantel.

México celebra bailando su avance en el Mundial Sub 20

En su regreso al hotel de concentranción, los jugadores aztecas no ocultaron su alegría por continuar con vida en el torneo.

En un video publicado por la propia selección, el extremo Diego Sánchez fue captado bailando con parlante en mano la canción "Mesa que más aplauda" .

El ariete fue titular y disputó los 90 minutos en el encuentro, transformándose en pieza clave para el entrenador Eduardo Arce.

Además, algunos hinchas se acercaron y saludaron a sus seleccionados, que ahora se enfocarán en la llave de cuartos de final.

Mira el video acá