Nicolás Córdova abordó derrota de Chile ante México que sentenció eliminación del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena Sub 20, habló tras la derrota 4-1 ante México que sentenció la eliminación de La Roja del Mundial de la categoría.

El estratega apuntó que "la única cosa que queda a mi favor, de todo esto que está pasando, es que esto yo lo dije hace dos años. No lo he dicho ahora o lo estoy inventando ahora".

"Al final esa es mi gran tranquilidad, que hemos tratado de acelerar muchísimo en cuanto a los dos años que llevamos. No solamente en la Sub 20, sino en todas las categorías, pero cuesta mucho", agregó.

El análisis de Nicolás Córdova tras derrota de Chile en Mundial Sub 20

El adiestrador nacional remarcó que "esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que es responsable de esto".

"Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy, y en ese sentido soy siempre súper responsable".

Córdova insistió en que "siempre doy la cara, siempre respondo, por lo tanto no me voy a esconder en esta ocasión porque nunca lo he hecho. Así que eso, no tengo mucho más que responder".

Además, el DT lamentó la derrota por los jugadores y apuntó que tuvieron un gran "compromiso" por la Selección.