 Chile vs México | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Chile vs México | Goles, resumen y compacto del partido

La Roja cayó ante los aztecas en los octavos de final y quedó eliminada del Mundial Sub 20.

Martes 7 de octubre de 2025 | 22:12

La Selección Chilena quedó eliminada del Mundial Sub 20 al sufrir una dura goleada 4-1 ante México en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. 

El equipo de Nicolás Córdova, que solo sumó una víctoria en cuatro partidos en el certamen, fue superado totalmente por el conjunto azteca, que espera por Argentina o Nigeria en los cuartos de final. 

Los goles de México los marcaron Tahiel Jiménez (26'), Iker Fimbres (67') y Hugo Camberos (80' y 86'). El único tanto de La Roja fue obra de Juan Francisco Rossel (88').  

