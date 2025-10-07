Chile vs México | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

La Selección Chilena quedó eliminada del Mundial Sub 20 al sufrir una dura goleada 4-1 ante México en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El equipo de Nicolás Córdova, que solo sumó una víctoria en cuatro partidos en el certamen, fue superado totalmente por el conjunto azteca, que espera por Argentina o Nigeria en los cuartos de final.

Los goles de México los marcaron Tahiel Jiménez (26'), Iker Fimbres (67') y Hugo Camberos (80' y 86'). El único tanto de La Roja fue obra de Juan Francisco Rossel (88').