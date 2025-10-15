Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

Un tremendo duelo sudamericano es el que se espera entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Ambas selecciones han demostrado ser de las favoritas del certamen para quedarse con la ansiada copa.

Los albiscelestes vienen de eliminar a un fuerte seleccionado mexicano, mientras que los cafetaleros se ilusionan con la final tras eliminar a España en los cuartos de final de la cita planetaria.

Dónde ver el partido de Argentina vs Colombia EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina contra Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20, será transmitido en vivo, este miércoles 15 de octubre desde las 20:00 horas, por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.

De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el partido de Argentina vs Colmbia

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.