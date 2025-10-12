Noruega vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Escandinavos y galos se enfrentarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso buscando las semifinales del Mundial Sub 20.
Domingo 12 de octubre de 2025 | 09:25
Noruega y Francia se enfrentarán este domingo en un atractivo partido, el cual es válido por los cuartos de final del Mundial Sub 20.
Los escandinavos vienen de dejar en el camino a Paraguay en la ronda de los 16 mejores, donde consiguieron un gol en los últimos minutos de la prórroga.
Por su parte, los galos sufrieron y mucho ante Japón, que a pesar de dominar y generarse las mejores ocasiones no tuvo efectividad y cuando todos pensaban en los penales, Lucas Michal a los 120 minutos y mediante lanzamiento penal le dio el triunfo a los europeos.
El partido de Noruega ante Francia será transmitido en vivo por Chilevisión, señal en la que pudiste disfrutar varios encuentros por el Mundial Sub 20.
Además de la TV abierta, el choque por loscuartos de final de la cita planetaria lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cruce, debes realizar los siguientes pasos:
El duelo entre escandinavos y galos comienza a las 20:00 horas de Chile de este domingo 12 de octubre, disputándose en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.