Noruega vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Noruega y Francia se enfrentarán este domingo en un atractivo partido, el cual es válido por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Los escandinavos vienen de dejar en el camino a Paraguay en la ronda de los 16 mejores, donde consiguieron un gol en los últimos minutos de la prórroga.

Por su parte, los galos sufrieron y mucho ante Japón, que a pesar de dominar y generarse las mejores ocasiones no tuvo efectividad y cuando todos pensaban en los penales, Lucas Michal a los 120 minutos y mediante lanzamiento penal le dio el triunfo a los europeos.

Noruega vs Francia por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Noruega ante Francia será transmitido en vivo por Chilevisión, señal en la que pudiste disfrutar varios encuentros por el Mundial Sub 20.

Además de la TV abierta, el choque por loscuartos de final de la cita planetaria lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Noruega vs Francia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cruce, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Noruega vs Francia?

El duelo entre escandinavos y galos comienza a las 20:00 horas de Chile de este domingo 12 de octubre, disputándose en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.