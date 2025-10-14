Por inesperado motivo: Francia sufre y pierde a su estrella para las semis del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Francia sufrió un duro golpe en la previa de las semifinales del Mundial Sub 20, ronda en la que se medirán a Marruecos en una llave muy pareja.

Los galos no contarán con Saïmon Bouabré, una de sus principales figuras que fue figura al anotar un doblete en el triunfo 2-1 sobre Noruega en cuartos de final.

¿El motivo? El delantero tuvo que regresar a su equipo, el Neom de Arabia Saudita, debido a que no recibió autorización para quedarse a los encuentros decisivos de la cita planetaria.

Francia se queda sin su estrella para las semis del Mundial Sub 20

El ariete no pudo disputar la fase de grupos porque no era fecha FIFA y los clubes no estaban obligados a ceder a los futbolistas.

Sin embargo, sí apareció en octavos frente a Japón y en el duelo con los nórdicos, siendo elegido hasta el MVP del choque por la ronda anterior.

Al finalizar el periodo de ventana de selecciones de octubre, la escuadra de Arabia Saudita determinó que regresara con el plantel lo antes posible.

"Jugar una semifinal con o sin él cambia las cosas. Espero que podamos mantenerlo. La fecha FIFA termina el martes a medianoche; Sólo necesitamos que su club nos dé 24 horas más", comentó Bernard Dioméde, DT de Les Bleus, L'Équipe.

Pese a los intentos de Francia por mantenerlo, todo indica que el ex Mónaco estará ausente del choque frente a Marruecos que se disputará este miércoles a las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.