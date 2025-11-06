De la sanción por escupo a novedades de su lesión: La reacción de Lucas Assadi en controvertida semana - Chilevisión

Lucas Assadi habló luego de ser suspendido por su actitud en el clásico ante Universidad Católica. Además, reveló el tiempo que le queda de recuperación.
Días agitados fueron los que vivió Lucas Assadi, quien vio desde la tribuna el triunfo 3-0 de Universidad de Chile ante Everton este miércoles.
En medio de recuperación de una lesión muscular, el delantero reaccionó a la sanción de tres fechas que recibió por escupir a hinchas de Universidad Católica en el Claro Arena.
En conversación con Emisora Bullanguera, el joven de 21 años hizo un mea culpa por lo ocurrido y señaló: "Me equivoqué. Lo que se vio en los videos creo que cometí un error, pero todo es un aprendizaje, así que lo tomo como eso"
"Esas tres fechas me van a servir, las voy a cumplir lesionado, así que me las tomo como un aprendizaje", agregó.
Acerca de su recuperación, Assadi sostuvo al mismo medio que va avanzando "de a poquito", aunque anticipó que tendrá un extenso receso.
"Son mínimo ocho semanas, así que ahí voy de a poquito, como dije. Tranquilo y feliz", añadió.
En caso de ponerse a punto desde lo físico, el atacante está en condiciones de volver en el choque de la U contra Coquimbo que se juega el fin de semana del 30 de noviembre.