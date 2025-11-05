U. de Chile retomó el triunfo ante Everton y se mete en la lucha por cupo a la Libertadores - Chilevisión

Universidad de Chile retomó la senda del triunfo luego de tres derrotas consecutivas y se impuso ante Everton por 2-0 en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la Liga de Primera.

Los Azules llegaron con la tarea de sumar de a tres para poder meterse en la parte alta de la tabla y luchar por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Y aunque en la primera parte no pudieron marcar la diferencia, en el segundo tiempo se hicieron fuertes y Leandro Fernández abrió el marcador con un gol de cabeza a los 53'.

Cuando el partido estaba en la agonía, Universidad de Chile selló el 2-0 definitivo gracias al tanto de Rodrigo Contreras (92'), que también apareció por aire.

U de Chile mete presión por la Libertadores

Con el resultado Universidad de Chile llegó a las 45 unidades y el alcanzó el cuarto lugar en la tabla de posiciones.

Eso los dejó a solo tres unidades de Universidad Católica (48 puntos), que está en zona de clasificación directa a Copa Libertadores.