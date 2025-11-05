U. de Chile vs Everton: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile sigue su camino en la Liga de Primera, disputando este miércoles un trascendental partido ante Everton de Viña del Mar.

Los Azules se ponen al día en el Campeonato Nacional, buscando tres puntos fundamentales que le permitan seguir en la pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Por el otro lado están Los Ruleteros, quienes necesitan sumar a toda costa para alejarse de la zona de descenso a la Primera B.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Everton EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Everton, válido por la fecha 21° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, el crucial duelo también será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Everton por la Liga de Primera

El compromiso del Romántico Viajero ante el elenco Oro y Cielo comienza a las 17:30 horas de Chile de este miérciles 5 de noviembre.

El estadio en esta oportunidad es el Santa Laura, mientras que el árbitro designado fue Gastón Philippe.