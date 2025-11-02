Huachipato vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Este domingo la Universidad de Chile se enfrentará a Huachipato por la fecha 26 del Campeonato Nacional, donde buscará darle una alegría a su hinchada tras la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Los azules, quintos con 42 puntos en la tabla, deberán sumar de a tres si quieren disputar los puestos de clasificación para la Copa Libertadores del próximo año.

Los acerreros en tanto solo suman 32 puntos y ya están casi sin opciones de disputar un torneo internacional. Sin embargo buscarán imponerse en casa y acortar distancia con la cima de la tabla.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Huachipato y la Universidad de Chile?

El partido de Huachipato y la Universidad de Chile será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Huachipato y U. de Chile por la Liga de Primera

El partido entre Huachipato y la Universidad de Chile está fijado para este domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas en el CAP Acero de Talcahuano.