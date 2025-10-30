¿No era sancionable la mano? El polémico gol de Lanús que le permitió derrotar a la U - Chilevisión

Universidad de Chile se despidió de la Copa Sudamericana en un polémico partido, cayendo 1-0 ante Lanús por la vuelta de las semifinales.

El gol de Rodrigo Castillo a los 62 minutos le permitió al Granate imponerse, tanto que se generó con una mano en la previa.

Los Azules protestaron que el balón le pegó parte del brazo a Eduardo Salvio, acción que dio inicio a un letal contragolpe finalizado por el atacante.

Sin embargo, el árbitro venezolano Alexis Herrera y el VAR omitieron la acción, la que fue determinante en el choque disputado en el Estadio La Fortaleza.

Pese a las protestas de los jugadores del Romántico Viajero, nada cambió y el tanto terminó subiendo al marcador.