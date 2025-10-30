¿No era sancionable la mano? El polémico gol de Lanús que le permitió derrotar a la U - Chilevisión

El tanto Granate se generó por una mano en la jugada previa de Eduardo Salvio, acción que terminó siendo determinante en la llave de semifinales de la Copa Sudamericana.
Jueves 30 de octubre de 2025 | 21:24
Universidad de Chile se despidió de la Copa Sudamericana en un polémico partido, cayendo 1-0 ante Lanús por la vuelta de las semifinales.
El gol de Rodrigo Castillo a los 62 minutos le permitió al Granate imponerse, tanto que se generó con una mano en la previa.
Los Azules protestaron que el balón le pegó parte del brazo a Eduardo Salvio, acción que dio inicio a un letal contragolpe finalizado por el atacante.
Sin embargo, el árbitro venezolano Alexis Herrera y el VAR omitieron la acción, la que fue determinante en el choque disputado en el Estadio La Fortaleza.
Pese a las protestas de los jugadores del Romántico Viajero, nada cambió y el tanto terminó subiendo al marcador.