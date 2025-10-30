“Es penal”: Furia en los hinchas de Lanús por mano de Fabián Hormazábal en duelo ante la U - Chilevisión

Los fanáticos del Granate explotaron por la decisión del árbitro y el VAR de no sancionar un supuesto penal a su favor, acción que generó polémica en el choque de semifinales de Copa Sudamericana.
Jueves 30 de octubre de 2025 | 19:48
Con polémica terminó el primer tiempo entre Lanús y Universidad de Chile, donde todo el Granate reclamó penal por una supuesta mano de Fabián Hormazábal.
En el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, un cabezazo en el área de Los Azules terminó dando en el brazo del defensa nacional a los 30 minutos del lapso inicial.
La jugada fue desestimada por el árbitro venezolano Alexis Herrera y por el VAR, desatando la molestia de todo el conjunto argentino.
La banca de los trasandinos aseguró que la jugada fue similar a la sancionada en el cotejo de ida, la que fue permitió el tanto de Charles Aránguiz.
Producto de los reclamos, Lautaro Acosta, quien está en la banca de los locales, terminó siendo amonestado.
Es el mismo penal que le cobran a Lanus el otro día— Pipi. (@matiasag16) October 30, 2025
Jajajaja era el mismo penal que cobraron el la ida— Liga 🏟️ (@LigaARG_) October 30, 2025
Realmente la @udechile es el regalón de @CONMEBOL— Mario (@MMario2741) October 30, 2025
Tremendo penal no cobrado 🤯#Sudamericana
UN ESCÁNDALO— Grana Deportivo 🇱🇻 (@GranaDeportivo) October 30, 2025
Es el mismo penal que nos cobraron en contra en Santiago.
Si el arbitro aplicaba el mismo criterio que en Santiago, era penal para Lanus.— B (@borisalazar97) October 30, 2025
Si cobraron la de allá esa también fue penal.— Fede (@FDSosa) October 30, 2025