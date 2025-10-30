“Es penal”: Furia en los hinchas de Lanús por mano de Fabián Hormazábal en duelo ante la U - Chilevisión

Con polémica terminó el primer tiempo entre Lanús y Universidad de Chile, donde todo el Granate reclamó penal por una supuesta mano de Fabián Hormazábal.

En el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, un cabezazo en el área de Los Azules terminó dando en el brazo del defensa nacional a los 30 minutos del lapso inicial.

La jugada fue desestimada por el árbitro venezolano Alexis Herrera y por el VAR, desatando la molestia de todo el conjunto argentino.

La banca de los trasandinos aseguró que la jugada fue similar a la sancionada en el cotejo de ida, la que fue permitió el tanto de Charles Aránguiz.

Producto de los reclamos, Lautaro Acosta, quien está en la banca de los locales, terminó siendo amonestado.

Mira los comentarios acá

Es el mismo penal que le cobran a Lanus el otro día — Pipi. (@matiasag16) October 30, 2025

Jajajaja era el mismo penal que cobraron el la ida — Liga 🏟️ (@LigaARG_) October 30, 2025

Realmente la @udechile es el regalón de @CONMEBOL

Tremendo penal no cobrado 🤯#Sudamericana — Mario (@MMario2741) October 30, 2025

UN ESCÁNDALO



Es el mismo penal que nos cobraron en contra en Santiago. — Grana Deportivo 🇱🇻 (@GranaDeportivo) October 30, 2025

Si el arbitro aplicaba el mismo criterio que en Santiago, era penal para Lanus. — B (@borisalazar97) October 30, 2025