Luto en el fútbol chileno: Murió Erasmo Zuñiga, histórico ex jugador y capitán de Everton - Chilevisión

Apodado como "Monito" en su extensa trayectoria, el emblemático ex defensa de Los Ruleteros falleció a los 73 años.
Jueves 30 de octubre de 2025 | 09:21
Este jueves se confirmó la muerte de Erasmo Zuñiga, histórico jugador de Everton de Viña del Mar y el fútbol chileno que falleció a los 73 años.
El "Monito", como era apodado, perdió la vida tras luchar por varios años contra un cáncer a la próstata, deceso que fue comunicado por el propio club de la ciudad jardín.
"Agradecemos a don Erasmo por su entrega, liderazgo y humanidad. Su huella quedará por siempre en la historia del club y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo", señalaron.
Nacido en 1952, el ex defensa debutó en el profesionalismo a los 16 años con su querido cuadro Ruletero, siendo campeón en Primera División en 1976 y disputando la Copa Libertadores a la siguiente temporada.
Además del conjunto Oro y Cielo, el otrora lateral derecho pasó por Deportes Aviación, Santiago Wanderers y Deportes Laja.
Tras retirarse, Zuñiga se dedicó al fútbol formativo en el que trabajó en esceulas con niñas y niños, además de fundar la "Agrupación de Ex‑Futbolistas Profesionales Oro y Cielo por Siempre".
Si bien dejó algunas labores con los jóvenes a fines del 2022, se mantuvo activo y aportando en diversas áreas con las futuras generaciones.
𝗘𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝗿𝗮𝘀𝗺𝗼 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 “𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼” 𝗭𝘂́𝗻̃𝗶𝗴𝗮 𝗗𝗶́𝗮𝘇 (𝟭𝟵𝟱𝟮 – 𝟮𝟬𝟮𝟱) 🕊🌹.— Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) October 30, 2025
Everton de Viña del Mar lamenta profundamente el sensible fallecimiento de don Erasmo Alfonso “Monito” Zúñiga Díaz, ex jugador, capitán histórico, abonado… pic.twitter.com/RDr3V0ri6v