Luto en el fútbol chileno: Murió Erasmo Zuñiga, histórico ex jugador y capitán de Everton - Chilevisión

Este jueves se confirmó la muerte de Erasmo Zuñiga, histórico jugador de Everton de Viña del Mar y el fútbol chileno que falleció a los 73 años.

El "Monito", como era apodado, perdió la vida tras luchar por varios años contra un cáncer a la próstata, deceso que fue comunicado por el propio club de la ciudad jardín.

"Agradecemos a don Erasmo por su entrega, liderazgo y humanidad. Su huella quedará por siempre en la historia del club y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo", señalaron.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La trayectoria de Eramos Zuñiga, recordado jugador de Everton

Nacido en 1952, el ex defensa debutó en el profesionalismo a los 16 años con su querido cuadro Ruletero, siendo campeón en Primera División en 1976 y disputando la Copa Libertadores a la siguiente temporada.

Además del conjunto Oro y Cielo, el otrora lateral derecho pasó por Deportes Aviación, Santiago Wanderers y Deportes Laja.

Tras retirarse, Zuñiga se dedicó al fútbol formativo en el que trabajó en esceulas con niñas y niños, además de fundar la "Agrupación de Ex‑Futbolistas Profesionales Oro y Cielo por Siempre".

Si bien dejó algunas labores con los jóvenes a fines del 2022, se mantuvo activo y aportando en diversas áreas con las futuras generaciones.

Mira el comunicado acá