Con un jugador como nexo: Revelan “intento secreto” de Colo Colo por acercarse a Leandro Fernández - Chilevisión

Leandro Fernández dio por concluido su ciclo en Universidad de Chile. El delantero aceptó que no iba a ser tenido en cuenta por el DT Francisco Meneghini y dejó el país el último fin de semana.

Pese a que tiene todo acordado para fichar en Argentinos Juniors, la situación pudo tener un inesperado final debido a que se reveló un supuesto intento de Colo Colo por el argentino.

Esto generó sorpresa debido a que el trasandino manifestó en reiteradas ocasiones sentirse identificado con Los Azules, agradeciendo el constante cariño mostrado por los hinchas.

Declasifican supuestas averiguaciones de Colo Colo por Leandro Fernández

Según consignó La Tercera, el Cacique realizó una gestión secreta para sondear las condiciones trasandino, averiguando su disposición.

Para eso se habría utilizado un particular intermediario: Javier Correa, actual futbolista del Popular y viejo conocido de Fernández en el fútbol de su país.

El citado medio aseguró que el ahora ex jugador de la U llegó a meditar la situación, aunque todo se desvaneció y ni siquiera hubo negociación por un contrato.

Con esto, el ariete de 34 años y su entorno aceptaron el ofrecimiento de Argentinos Juniors, donde será compañero de Brayan Cortés.