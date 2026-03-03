Cobresal vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana - Chilevisión

Cobresal y Audax Italiano abren el telón de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana, disputando este martes el esperado cruce por la fase previa.

Los Mineros reciben al elenco Itálico en una llave a un solo partido, donde el ganador va a la zona de grupos que se sorteará a mediados de marzo.

Por su parte, el perdedor quedará totalmente eliminado y no tendrá más competencias internacionales hasta el próximo año.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobresal vs Audax Italiano?

El partido de Cobresal ante Audax Italiano, válido por la fase previa de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá este crucial compromiso de manera online. Para eso, debes estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana

El encuentro del elenco nortino contra los de La Florida inicia a las 21:30 horas de Chile de este martes 3 de marzo.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mientras que el árbitro designado fue el colombiano Andrés Rojas.