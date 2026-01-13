“Ya es Cacique”: Colo Colo anuncia a Javier Méndez como su tercer refuerzo del 2026 - Chilevisión

Colo Colo anunció este martes a Javier Méndez como nuevo refuerzo, sumando su tercera incorporación de cara a la temporada 2026.

Tras la aprobación en la reunión de directorio, el uruguayo gue ratificado en esta jornada como flamante jugador del Cacique.

"Bienvenido al Eterno Campeón", señaló el Cacique en sus redes sociales, subiendo una serie de imágenes junto a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y Daniel Morón, gerente deportivo.

¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍! ⚪⚫



El central uruguayo Javier Méndez, proveniente de Peñarol, ya es Cacique y se convierte en nuestro tercer refuerzo para la temporada 2026 🤟🏻 pic.twitter.com/AeIqXM4LC9 — Colo-Colo (@ColoColo) January 13, 2026

Colo Colo suma garra charrúa con Javier Méndez

Proveniente de Peñarol, Méndez llega a suplir la baja de Alan Saldivia que partió a Vasco da Gama de Brasil a cambio de 1,2 millones de dólares.

El zaguero de 31 años es el segundo charrúa en llegar en este mercado de pases tras el arribo de Joaquín Sosa, otro defensor central.

Nacido en agosto de 1994, el nuevo jugador del Popular registra pasos por Racing de Montevideo, Unión de Santa Fe, Danubio, Independiente de Medellín de Colombia, América Mineiro y el mencionado paso por el Carbonero.

A lo largo de su carrera, el uruguayo jugó como volante central y fue recién en el Manya que pasó a la retaguardia debido a su imponente físico de 1,84 metros y 83 kilos.