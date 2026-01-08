Con baile incluido: El festejo de Arturo Vidal tras triunfo de Chile en Mundial de la Kings League - Chilevisión

Arturo Vidal ha tenido un alegre comienzo de año, disfrutando de la participación de Chile en el Mundial de la Kings League que se desarrolla en Brasil.

El King gozó con la victoria 6-1 de La Roja ante Marruecos este miércoles, resultado que la ubicó como líder del Grupo A a falta de una jornada.

En redes sociales, la cuenta oficial del torneo mostró parte del festejo del volante de Colo Colo, quien siguió el duelo desde nuestro país.

El ex seleccionado nacional celebró de manera eufórica el triunfo del combinado nacional, llegando a besar la camiseta y realizar un particular baile en un sillón.

Vidal fue elegido capitán del equipo junto a Shelao, apoyando en todo lo que puede en este torneo de fútbol 7 que cuenta con singulares reglas como goles que valen doble o un penal pateado por el presidente.

Mira el video acá

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Mundial de la Kings League?

El próximo partido de Chile en el Mundial de la Kings League será el domingo 11 de enero, día en que se enfrentará a Colombia en el cierre de la fase de grupos.

El compromiso arrancará a las 18:00 horas de nuestro país y se disputará en el Trident Arena de Sao Paulo.