¡Histórica goleada! Chile arrasó ante Marruecos y sueña en grande en el Mundial de la Kings League - Chilevisión

En una tarde para el recuerdo, la selección chilena de la Kings League escribió una de las páginas más vibrantes de su historia al superar con autoridad a Marruecos por 6-1 en la segunda fecha del Mundial de la Kings League 2026.

El partido, disputado este miércoles en el Trident Arena de Sao Paulo, comenzó con un Chile agresivo y vertical, decidido a repetir el auspicioso debut frente a Países Bajos, donde se impuso en los shootouts tras un 3-3 en tiempo reglamentario.

Histórica goleada de Chile en Mundial de la Kings League

Desde los primeros minutos, la Roja impuso su sello. Juan Araya abrió la cuenta con una definición sutil que encendió a la hinchada chilena y silenció a los seguidores africanos.

El control territorial se tradujo rápidamente en ocasiones claras, mientras Marruecos intentaba responder con un juego más directo que careció de efectividad.

En el complemento, Chile amplió la diferencia con un doblete de Nacho Herrera, que terminó consolidándose como la gran figura del compromiso. La velocidad y precisión de sus movimientos rompieron una y otra vez la última línea rival.

Matías Herrera, portero nacional, también aportó ofensivamente, sumando un gol que desató la euforia en las tribunas.

El dominio fue total: Chile siguió martillando hasta llegar al 5-0 gracias a un penal ejecutado con calma por Mathías Vidangossy.

Aunque Marruecos consiguió un descuento en los minutos finales, Herrera cerró la goleada con un sexto tanto histórico.

¿Qué viene ahora para Chile en Mundial de la Kings League?

Con este resultado, Chile se ubica en una posición privilegiada para pelear el primer lugar del grupo y avanzar directamente a cuartos de final, en un formato que solo privilegia al mejor de cada llave.

El próximo desafío será ante Colombia, el domingo 11 de enero, en un encuentro que definirá buena parte del destino chileno en la Kings League World Cup 2026.