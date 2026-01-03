¡Debut triunfante! Chile logra importante victoria ante Países Bajos en el Mundial de la Kings League - Chilevisión

La Selección Chilena concretó su debut con un importante triunfo ante Países Bajos en su debut en la Kings World Cup Nations.

En un partido intenso y con un formato llamativo, ambos equipos terminaron empatados 3-3 durante el desarrollo y el resultado final se definió por penales.

Desde los 12 pasos, la correcta actuación del portero chileno Matías Herrera le dio la victoria a los liderados por Arturo Vidal.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Apenas recién comenzado el partido, a los 2′, el arquero de la Roja, Matías Herrera, puso el 1-0 con un gol de arco a arco ante Van der Sar, hijo del histórico guardameta del Manchester United.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho, ya que los europeos igualaron el marcador a los 8', con gol de Yuya Ilkeshita. Minutos más tarde, el influencer chileno Pedro Canales, conocido como “Coloro”, desperdició un penal.

Sin embargo, Chile se volvería a poner en ventaja con un golazo de fuera del área de Ezequiel Luna para irse 2-1 al descanso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ya en el complemento, ambas selecciones tuvieron oportunidades, pero con poca efectividad y precisión. Hasta los 25′, cuando Chatmo aprovechó el “Penal Presidente” para poner el empate.

Luego Chile obtuvo un penal a favor que Ignacio Herrera se encargó de convertirlo en gol para poner el 3-2. Los europeos insistieron y consiguieron el empate cuando el partido ya expiraba.

En los penales, el arquero chileno Matías Herrera se lució y le dio la victoria a Chile tras tapar tres tiros.