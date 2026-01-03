Chile vs Países Bajos: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de la Kings League - Chilevisión

La Roja inicia su camino en el Mundial de la Kings League con un duro desafío ante Países Bajos, partido que es clave por el Grupo A.
La Selección Chilena arranca su periplo en el Mundial de la Kings League, enfrentando este sábado nada menos que a Países Bajos.
Por la primera fecha del Grupo A, La Roja se mide a La Naranja Mecánica en el torneo que se desarrolla en Brasil y que cuenta con particulares reglas de fútbol 7.
El combinado nacional es capitaneado por Arturo Vidal y el streamer Shelao, quienes apostaron por una nómina en la que hay conocidas figuras como Mathías Vidangossy, Ignacio Herrera y Christian Vilches.
El partido de Chile ante Países Bajos, válido por la fecha 1° del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo y online por Disney +.
Esta plataforma emitirá este importante encuentro. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.
El compromiso de La Roja contra el elenco europeo inicia a las 16:00 horas de Chile de este sábado 3 de enero.
La sede de este cotejo, y de todo el certamen, es Sao Paulo, Brasil.