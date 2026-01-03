Chile vs Países Bajos: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de la Kings League - Chilevisión

La Selección Chilena arranca su periplo en el Mundial de la Kings League, enfrentando este sábado nada menos que a Países Bajos.

Por la primera fecha del Grupo A, La Roja se mide a La Naranja Mecánica en el torneo que se desarrolla en Brasil y que cuenta con particulares reglas de fútbol 7.

El combinado nacional es capitaneado por Arturo Vidal y el streamer Shelao, quienes apostaron por una nómina en la que hay conocidas figuras como Mathías Vidangossy, Ignacio Herrera y Christian Vilches.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Países Bajos?

El partido de Chile ante Países Bajos, válido por la fecha 1° del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo y online por Disney +.

Esta plataforma emitirá este importante encuentro. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Países Bajos por el Mundial de la Kings League

El compromiso de La Roja contra el elenco europeo inicia a las 16:00 horas de Chile de este sábado 3 de enero.

La sede de este cotejo, y de todo el certamen, es Sao Paulo, Brasil.