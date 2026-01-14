Intratable: Chile supera a Alemania y se mete en las semifinales de la Kings League World Cup - Chilevisión

Este miércoles, la Selección Chilena superó hasta ahora su prueba más difícil en la Kings League World Cup, doblegando a Alemania con contundencia.

El combinado nacional sorprendió y superó por 8-5 a los germanos, alzándose con un triunfo clave ante uno de los rivales experimentados que aún quedaba en competencia.

El arquero Matías Herrera (1') estiró su racha goleadora con la que Chile comenzó a ganar ventaja. Tras él, siguieron los tantos de Matías Rojas (3') y del 'Coloro' Pedro Canales (6').

Cuando los nacionales parecían tener todo controlado, Alemania aceleró y descontó en dos ocasiones, dejando el marcador más apretado en el Trident Arena de Brasil.

Chile derrota a Alemania y clasifica a semifinales de la Kings League World Cup

Sin embargo, un gol doble de Ignacio Herrera (13') volvió a sumar para Chile y permitió a los capitaneados por Mathias Vidangossy irse con una ventaja de 5-2 al descanso.

En el entretiempo, los teutones ajustaron algunas piezas que les permitieron seguir descontando. Entremedio, Vidangossy golpeó (22' y 27') y permitió al combinado seguir distanciéndose.

El encargado de ponerle la lápida fue Ezequiel Luna, quien marcó el 8-5 definitivo con el que Chile sigue soñando con el trofeo.

¿Cuándo juega Chile las semifinales de la Kings League World Cup?

Ahora, la Selección Chilena espera rival, el que saldrá del ganador del duelo entre España —el otro equipo invicto que queda— y Estados Unidos.

El choque de semifinales está pactado para mañana, jueves 15 de enero, en una hora por definir.