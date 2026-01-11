¡Dueño del grupo! Chile venció a Colombia y clasifica invicto a cuartos de la Kings League World Cup - Chilevisión

Durante la tarde de este domingo, la selección chilena logró un importante triunfo tras vencer a Colombia por 5-5 (2-1) en el mundial de la Kings League.

Con esta victoria, los chilenos capitaneados por Arturo Vidal clasificaron en el primer lugar del grupo a los cuartos de final del certamen que se disputa en Brasil.

Con tres partidos invictos en la fase clasificatoria, los representantes nacionales se posicionan dentro de los favoritos para alcanzar la copa.

Chile vence a Colombia y clasifica a cuartos de la Kings League World Cup

En su tercer partido, el combinado nacional comenzó ganando con un sorprendente triplete del portero Matías Herrera.

Sin embargo, durante el desarrollo del juego, los colombianos fueron equilibrando la balanza hasta remontar el marcador.

Un doblete del chileno Juan Araya sirvió para forjar todo al mano a mano donde La Roja venció por 2-1 a los cafeteros gracias a la excelente actuación de Herrera, quien contuvo dos shootout.

Ahora Chile deberá esperar rival para los cuartos de final que se jugarán entre el 13 y 14 de enero.