Chile vs Colombia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de Kings League - Chilevisión

Chile cierra este domingo la fase de grupos del Mundial de la Kings League, midiéndose a Colombia en un partido fundamental.

Capitaneada por Arturo Vidal y el streamer Shelao, La Roja llega encendida al compromiso al vencer anteriormente a Países Bajos y Marruecos y quedar como líder de la Zona A.

De conseguir un buen resultado, el combinado nacional logrará la clasificación a la siguiente ronda de este singular torneo que se realiza en Brasil.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Colombia?

El partido de Chile ante Colombia, válido por la fecha 3° del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo por Disney +.

La plataforma emitirá este cotejo de forma online. Para poder verlo, debes entrar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Colombia por el Mundial de la Kings League

El encuentro de La Roja contra el cuadro cafetero inicia a las 17:00 horas de Chile de este domingo 11 de enero.

El choque se disputa en el Trident Arena de Sao Paulo, ciudad que es sede de toda la cita planetaria.