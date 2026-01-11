Chile vs Colombia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de Kings League - Chilevisión

Por la última fecha de la fase de grupos, La Roja se mide a Colombia en un partido clave en el objetivo de avanzar en el Mundial de la Kings League.
Domingo 11 de enero de 2026 | 08:43
Chile cierra este domingo la fase de grupos del Mundial de la Kings League, midiéndose a Colombia en un partido fundamental.
Capitaneada por Arturo Vidal y el streamer Shelao, La Roja llega encendida al compromiso al vencer anteriormente a Países Bajos y Marruecos y quedar como líder de la Zona A.
De conseguir un buen resultado, el combinado nacional logrará la clasificación a la siguiente ronda de este singular torneo que se realiza en Brasil.
El partido de Chile ante Colombia, válido por la fecha 3° del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo por Disney +.
La plataforma emitirá este cotejo de forma online. Para poder verlo, debes entrar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.
El encuentro de La Roja contra el cuadro cafetero inicia a las 17:00 horas de Chile de este domingo 11 de enero.
El choque se disputa en el Trident Arena de Sao Paulo, ciudad que es sede de toda la cita planetaria.