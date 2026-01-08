Alexis Sánchez abre la puerta a un posible regreso a La Roja: “Siempre he estado disponible” - Chilevisión

Alexis Sánchez abordó este jueves sobre un posible retorno a la Selección Chilena, recalcando que está a disposición de cara al nuevo proceso.

El delantero del Sevilla habló en conferencia de prensa sobre La Roja, lamentando la poca participación que tuvo en la ruta al Mundial 2026 producto de las lesiones.

Consultado por si sueña volver a ponerse la camiseta nacional, Maravilla fue contundente: "Yo siempre he estado disponible, solo que la Selección está en un proceso".

"En las últimas Eliminatorias jugué solamente dos partidos. Pasé con muchas lesiones y problemas y no tuve el tiempo para jugar con mi selección", comentó.

El tocopillano de 37 años remarcó que "obviamente que siempre están las ganas de estar y guiar a los jóvenes, que es lo mismo que estoy haciendo acá (en Sevilla).

"Tampoco quiero ser un ejemplo, quiero hacer algo que me gusta. Amo el fútbol, y si ellos lo ven como ejemplo, ayudar es lo que más me gusta", agregó.

¿Cuándo fue la última vez que Alexis Sánchez jugó por La Roja?

El último partido de Alexis Sánchez en la Selección Chilena fue el 10 de junio del 2025, jornada en que La Roja cayó 2-0 ante Bolivia en El Alto por las Eliminatorias.

Dicho cotejo marcó la salida del DT Ricardo Gareca al quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026.