La dura advertencia que hacen en España con Alexis Sánchez en el Sevilla: “Se marcha” - Chilevisión

Pese a que ha tenido positivos rendimientos en el Sevilla, en España advirtieron que Alexis Sánchez probablemente se marche del club.

La partida de Maravilla sería en junio de este año una vez que termine su contrato, el cual no sería renovado por el Nervionense.

La situación se da a conocer en pleno comienzo del 2026, donde el conjunto comandado por Matías Almeyda apuesta a mejorar su rendimiento para meterse en copas internacionales.

¿Alexis Sánchez se va del Sevilla?

El Diario de Sevilla publicó una nota en la que nombró a todos los futbolistas que finalizan su vínculo con la institución, mencionando al delantero chileno.

De hecho, al relatar su situación el medio escribió: "Alexis se marcha", dando casi por sentenciada su estadía en el elenco español.

"El chileno, que llegó a la capital andaluza procedente del Udinese italiano, tiene contrato hasta este mismo verano, aunque su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada", señalaron.

Esto se da a conocer en medio de rumores de un supuesto interés de clubes brasileños por Sánchez. Se trata del Inter de Porto Alegre y Corinthians que presuntamente lo tentarían.

De todas formas, el goleador histórico de La Roja sigue concentrado en la segunda mitad de la campaña con el Sevilla, teniendo toda la confianza de Almeyda.