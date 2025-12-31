Hasta viendo dibujos animados: Los inéditos registros que mostró Alexis Sánchez de su hija - Chilevisión

Alexis Sánchez rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre su paternidad, dándole la bienvenida a su pequeña hija.

El futbolista chileno le dedicó un sentido posteo a la pequeña, quien llegó al mundo hace unos meses producto de su relación con la modelo Alexandra Litvinova.

"Queria contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco, en fin. Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026", fue parte de lo que escribió Maravilla.

Alexis Sánchez muestra primeras fotos de su hija

En el posteo, el delantero del Sevilla compartió un total de diez imágenes, donde su bebé aparece en las primeras cuatro.

El tocopillano se mostró cargando a su hija recién nacida, donde ambos disfrutan viendo dibujos animados como la película Kung Fu Panda.

Posteriormente, Sánchez subió fotos con su pareja embarazada y las mascotas, todas ellan en blanco y negro y tomadas aparentemente en su casa.

La publicación se repletó de likes de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que afronta en la recta final de su exitosa carrera.

