El 2026 llega cargado de fútbol: Chilevisión transmitirá el esperado Mundial de la FIFA - Chilevisión

La cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá será el gran evento del fútbol, con 48 selecciones buscando el ansiado trofeo.
Viernes 2 de enero de 2026 | 10:46
Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, cita planetaria que será transmitida por Chilevisión de forma exclusiva en la TV abierta.
El torneo de Estados Unidos, México y Canadá será el gran evento del mundo del fútbol este año, con 48 selecciones buscando el ansiado trofeo.
Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo son solamente algunas de las figuras que estarán en el certamen que paraliza al planeta.
El Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, quienes se enfrentarán por el Grupo A.
El primer sudamericano en saltar a la cancha será Paraguay, selección que chocará contra Estados Unidos el 12 del mismo mes.
La gran final está programada para el domingo 19 de julio.
Grupo A
Repechaje Europa (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Repechaje Europa (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
Grupo E
Grupo F
Repechaje Europa (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L