El 2026 llega cargado de fútbol: Chilevisión transmitirá el esperado Mundial de la FIFA - Chilevisión

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, cita planetaria que será transmitida por Chilevisión de forma exclusiva en la TV abierta.

El torneo de Estados Unidos, México y Canadá será el gran evento del mundo del fútbol este año, con 48 selecciones buscando el ansiado trofeo.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo son solamente algunas de las figuras que estarán en el certamen que paraliza al planeta.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, quienes se enfrentarán por el Grupo A.

El primer sudamericano en saltar a la cancha será Paraguay, selección que chocará contra Estados Unidos el 12 del mismo mes.

La gran final está programada para el domingo 19 de julio.

Estos son los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje Europa (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Grupo B

Canadá

Repechaje Europa (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia)

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje Europa (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Repechaje Europa (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Uruguay

Arabia Saudita

Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje Internacional (Irak/Bolivia/Surinam)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje Internacional (República Democrática del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L