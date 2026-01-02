 El 2026 llega cargado de fútbol: Chilevisión transmitirá el esperado Mundial de la FIFA - Chilevisión
El 2026 llega cargado de fútbol: Chilevisión transmitirá el esperado Mundial de la FIFA

La cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá será el gran evento del fútbol, con 48 selecciones buscando el ansiado trofeo.

Viernes 2 de enero de 2026 | 10:46

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, cita planetaria que será transmitida por Chilevisión de forma exclusiva en la TV abierta.

El torneo de Estados Unidos, México y Canadá será el gran evento del mundo del fútbol este año, con 48 selecciones buscando el ansiado trofeo.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo son solamente algunas de las figuras que estarán en el certamen que paraliza al planeta.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, quienes se enfrentarán por el Grupo A.

El primer sudamericano en saltar a la cancha será Paraguay, selección que chocará contra Estados Unidos el 12 del mismo mes.

La gran final está programada para el domingo 19 de julio.

Estos son los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur

  • Repechaje Europa (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Grupo B

  • Canadá
  • Repechaje Europa (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia)
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil 
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia

  • Repechaje Europa (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón

  • Repechaje Europa (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Uruguay
  • Arabia Saudita

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje Internacional (Irak/Bolivia/Surinam)
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje Internacional (República Democrática del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
