Tras Derbi de Betis ante Sevilla: Reportan que casa de Manuel Pellegrini fue atacada por hinchas - Chilevisión

Un momento muy desagradable vivieron Manuel Pellegrini y su familia en España, luego de que la casa del Ingeniero apareciera con rayados tras el Derbi entre el Real Betis y el Sevilla.

Todo se dio tras el empate 2-2 entre ambos elencos, partido disputado de este domingo que tuvo como importante figura a Alexis Sánchez que convirtió un gol para el Nervionense.

Una vez terminado el cotejo, medios locales reportaron que el domicilio del entrenador chileno fue vandalizado por un grupo de sujetos.

Manuel Pellegrini sufre ataque en su casa en España

Según consignó el programa El Chiringuito, individuos fueron a la vivienda de Pellegrini y escribieron "Pu... Betis" con pintura roja.

De acuerdo al citado medio, los primeros antecedentes apuntarían a que se tratarían de hinchas del Sevilla que se acercaron a la propiedad durante el cotejo.

La lamentable situación fue observada por parte de la familia del DT que estaba en la casa, dando aviso inmediatamente a la Policía.

El caso ya está siendo investigado por las autoridades locales, quienes dispusieron de un gran operativo de seguridad con 400 agentes en el Estadio La Cartuja, sede del compromiso.