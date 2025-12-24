Primera gran baja para el Mundial 2026: Figura y capitán de selección se rompió los ligamentos cruzados - Chilevisión

El Mundial 2026 tiene a su primera figura prácticamente descartada. Se trata del capitán de la Selección de Japón, Takumi Minamino.

El volante del AS Mónaco se lesionó el pasado domingo en la victoria 2-1 sobre el Auxerre por la Copa de Francia y el diagnóstico fue el peor: Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La recuperación le demandará un mínimo de seis meses al nipón, eso sin contar el trabajo físico y el ritmo de competencia que también se debe trabajar.

A raíz de esto, el ex jugador del Liverpool se perderá casi con seguridad la cita planetaria que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Minamino es una piza fundamental para el elenco del sol naciente, aportando con cuatro goles en las Eliminatorias asiáticas.

Además del certamen internacional, el futbolista de 31 años no podrá volver a sumar minutos en lo que queda de temporada con su club, quienes siguen con vida en la actual Champions League.

Rivales de Japón en el Mundial 2026

Japón forma parte del Grupo F del Mundial 2026 junto a Países Bajos, Túnez y una selección que saldrá del repechaje europeo.

Este último elenco puede ser Ucrania, Suecia, Polonia o Albania en cruces que se disputarán en marzo.