El chileno que asoma en Independiente: Es seleccionado nacional y viene de una gran campaña - Chilevisión

Independiente tendría en la mira a otro chileno. El Rojo estaría interesado en fichar a Maximiliano Gutiérrez, una de las principales figuras de Huachipato.

El extremo ha dado que hablar en el último tiempo en el fútbol nacional, lo que le permitió ser convocado y sumar minutos con la Selección Chilena en el ciclo de Nicolás Córdova.

De hecho, el pasado 8 de febrero marcó un gol en el triunfo 2-1 de Los Acereros sobre Universidad de Chile, marcando un remate de media distancia.

¿Maximiliano Gutiérrez parte a Independiente?

Según consignó el periodista Martín Roldán, especializado en el mundo de Independiente, el nombre del jugador de 21 años fue acercado a la dirigencia.

En ese escenario, una posible negociación depende de la aprobación del entrenador Gustavo Quinteros, quien estaría analizando la opción.

Si el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica da luz verde, el traspaso podría llegar a buen puerto tal como se dio el de Felipe Loyola a mediados del 2024.

Actualmente, el Rojo cuenta en sus filas con Luciano Cabral (en la foto) y Lautaro Millán, futbolistas que son considerados piezas importantes por el estratega.

Gutiérrez viene de convertir 7 tantos la campaña anterior en 35 partidos, mientras que este año ya ha anotado una diana en dos compromisos.