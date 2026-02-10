El chileno que asoma en Independiente: Es seleccionado nacional y viene de una gran campaña - Chilevisión

Desde Argentina avisan que el Rojo podría iniciar negociaciones con una de las figuras de Huachipato, situación que depende de la aprobación de Gustavo Quinteros.
Martes 10 de febrero de 2026 | 10:15
Independiente tendría en la mira a otro chileno. El Rojo estaría interesado en fichar a Maximiliano Gutiérrez, una de las principales figuras de Huachipato.
El extremo ha dado que hablar en el último tiempo en el fútbol nacional, lo que le permitió ser convocado y sumar minutos con la Selección Chilena en el ciclo de Nicolás Córdova.
De hecho, el pasado 8 de febrero marcó un gol en el triunfo 2-1 de Los Acereros sobre Universidad de Chile, marcando un remate de media distancia.
Según consignó el periodista Martín Roldán, especializado en el mundo de Independiente, el nombre del jugador de 21 años fue acercado a la dirigencia.
En ese escenario, una posible negociación depende de la aprobación del entrenador Gustavo Quinteros, quien estaría analizando la opción.
Si el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica da luz verde, el traspaso podría llegar a buen puerto tal como se dio el de Felipe Loyola a mediados del 2024.
Actualmente, el Rojo cuenta en sus filas con Luciano Cabral (en la foto) y Lautaro Millán, futbolistas que son considerados piezas importantes por el estratega.
Gutiérrez viene de convertir 7 tantos la campaña anterior en 35 partidos, mientras que este año ya ha anotado una diana en dos compromisos.