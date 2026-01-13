El Independiente de Gustavo Quinteros goleó a Everton en la Serie Río de la Plata - Chilevisión

Everton de Viña del Mar fue el primer equipo chileno en debutar en la Serie Río de la Plata 2026, donde también dirán presente Colo Colo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

Los Ruleteros cayeron por 5-3 en una lluvia de goles ante Independiente de Avellaneda y que dirige Gustavo Quinteros y donde militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames, Luciano Cabral y Lautaro Millán.

De Hecho, el joven atacante chileno-argentino y que ha sido considerado por Nicolás Córdova en La Roja, marcó para el equipo trasandino a los 72'.

Antes, a los 39', había festejado Cabral. Los otros tantos los convirtieron Walter Mazzantti (37'), Gabriel Ávalos (49') e Ignacio Pussetto (90'+2).

Mientras que los tantos de los viñamarinos fueron de Alan Medina (18'), Julián Alfaro (41') y Braian Martínez de penal (81').

Colo Colo preparara su debut en Uruguay

El próximo equipo chileno en jugar en este torneo amistoso será Colo Colo. El Cacique chocará este jueves 15 en Montevideo ante Olimpia de Paraguay (21:00 horas).