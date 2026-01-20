Independiente confirma traspaso de Felipe Loyola al Pisa: Los detalles de la millonaria operación - Chilevisión

El Rojo despidió del chileno a través de sus redes sociales, aclarando que se trata de un préstamo con obligación de compra si se cumplen algunos objetivos.
Otro chileno se va a Europa. Independiente confirmó este martes la salida de Felipe Loyola, quien a partir de ahora es jugador del Pisa de Italia.
El volante se convirtió en objetivo de varios clubes, pero finalmente fue el equipo de la torre el que llegó a los montos que pretendía el Rojo.
Precisamente, el cuadro de Avellaneda dio los detalles de la operación y aclaró que se trata de un préstamo por un breve lapso.
Los argentinos detallaron en redes sociales que el nacional va por seis meses a cambio de 1.300.000 euros, a lo que hay que sumar €200.000 por objetivos.
Adicionalmente, el Pisa tiene una obligación de compra de €5.500.000 por el 70% del pase, siempre y cuando se cumplan sencillos objetivos.
Esto es el disputar solamente cinco partidos con su nuevo club. Finalmente, hay una opción de adquirir el 30% restante de la ficha por 4.250.000 de la divisa europea.
El conjunto de la región de Toscana actualmente lucha por no descender en la Serie A, ocupando el lugar 19° de la tabla de posiciones con solamente 14 puntos en 21° fechas.
Algunos de los integrantes del plantel son el brasileño Lorran Lucas, considerado una promesa en su país, y el español Raúl Albiol, ex jugador del Real Madrid.
Felipe Loyola seguirá su carrera en el Pisa de Italia— C. A. Independiente (@Independiente) January 20, 2026
