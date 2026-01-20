Independiente confirma traspaso de Felipe Loyola al Pisa: Los detalles de la millonaria operación - Chilevisión

Otro chileno se va a Europa. Independiente confirmó este martes la salida de Felipe Loyola, quien a partir de ahora es jugador del Pisa de Italia.

El volante se convirtió en objetivo de varios clubes, pero finalmente fue el equipo de la torre el que llegó a los montos que pretendía el Rojo.

Precisamente, el cuadro de Avellaneda dio los detalles de la operación y aclaró que se trata de un préstamo por un breve lapso.

Independiente revela los montos de la operación por Felipe Loyola

Los argentinos detallaron en redes sociales que el nacional va por seis meses a cambio de 1.300.000 euros, a lo que hay que sumar €200.000 por objetivos.

Adicionalmente, el Pisa tiene una obligación de compra de €5.500.000 por el 70% del pase, siempre y cuando se cumplan sencillos objetivos.

Esto es el disputar solamente cinco partidos con su nuevo club. Finalmente, hay una opción de adquirir el 30% restante de la ficha por 4.250.000 de la divisa europea.

El conjunto de la región de Toscana actualmente lucha por no descender en la Serie A, ocupando el lugar 19° de la tabla de posiciones con solamente 14 puntos en 21° fechas.

Algunos de los integrantes del plantel son el brasileño Lorran Lucas, considerado una promesa en su país, y el español Raúl Albiol, ex jugador del Real Madrid.