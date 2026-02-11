Detienen a reconocido dirigente del fútbol: Lo acusan de fraude y lavado de activos en Ecuador - Chilevisión

Un escándalo de proporciones sacude al fútbol ecuatoriano, luego de que este lunes se confirmara la detención del presidente de Barcelona de Guayaquil.

Antonio Álvarez fue arrestado por su presunta participación en fraude tributario y lavado de activos, situación que fue denominado "Caso Goleada".

Además del dirigente, la Policía aprehendió a su hermano y actual alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, tras un amplio operativo en varios puntos.

Barcelona designa nuevo presidente tras "Caso Goleada"

A través de sus redes sociales, el Ídolo informó que se activaron los estatutos del club y que se designó a Miguel Montalvo Arias como presidente interino.

"Ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes al cargo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a la presente subrogación, actuando siempre en estricto apego a la ley", señalaron en un comunicado.

El cargo fue ocupado desde mayo del 2024 por Antonio Álvarez, empresario de Guayaquil que es nieto de un reconocido dirigente de la institución.

Tras ser detenido, el ahora ex directivo fue trasladado a Quito para su respectiva audiencia, donde se le acusó de organizar una red que pretende lavar activos a través de sus empresas.

En ese marco, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva como medida cautelar y el congelamiento de sus cuentas bancarias.