Torneo Internacional Jóvenes Promesas: Equipos y fixture de la Selección Chilena Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 inició su participación este lunes en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, certamen organizado por Talleres de Córdoba.

La Roja dio el golpe y venció 2-1 a Argentina en su debut, imponiéndose con los goles de Joaquín Muñoz (O'Higgins de Rancagua) y Amaro Pérez (Universidad Católica).

El combinado nacional, dirigido por Ariel Leporati, forma parte del Grupo A y espera por sus próximos tres desafíos, entre los que está un interesante cruce interzonal en el que se definirá su paso a la próxima ronda.

Grupos del Torneo Internacional Jóvenes Promesas

Grupo A:

Talleres de Córdoba

Argentina

Chile

Venezuela

Perú

Grupo B:

Athletico Paranaense

Uruguay

Paraguay

Ecuador

Bolivia

Fixture de Chile Sub 17 en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

Chile 3-1 Argentina: Lunes 9 de febrero

Talleres de Córdoba vs Chile: Martes 10 de febrero a las 17:10 horas.

Chile vs Venezuela: Miércoles 11 de febrero a las 8:10 horas.

Chile vs Ecuador: Viernes 13 de febrero a las 17:10 horas.

¿Dónde ver a Chile en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas?

El Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 lo podrás gratis y online por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.