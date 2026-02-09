Torneo Internacional Jóvenes Promesas: Equipos y fixture de la Selección Chilena Sub 17 - Chilevisión

La Roja arrancó su participación con una sólida victoria ante Argentina. El torneo es organizado por Talleres de Córdoba y se juega en territorio trasandino.
Lunes 9 de febrero de 2026 | 12:59
La Selección Chilena Sub 17 inició su participación este lunes en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, certamen organizado por Talleres de Córdoba.
La Roja dio el golpe y venció 2-1 a Argentina en su debut, imponiéndose con los goles de Joaquín Muñoz (O'Higgins de Rancagua) y Amaro Pérez (Universidad Católica).
El combinado nacional, dirigido por Ariel Leporati, forma parte del Grupo A y espera por sus próximos tres desafíos, entre los que está un interesante cruce interzonal en el que se definirá su paso a la próxima ronda.
