Torneo Internacional Jóvenes Promesas: Equipos y fixture de la Selección Chilena Sub 17 - Chilevisión

Torneo Internacional Jóvenes Promesas: Equipos y fixture de la Selección Chilena Sub 17

La Roja arrancó su participación con una sólida victoria ante Argentina. El torneo es organizado por Talleres de Córdoba y se juega en territorio trasandino.

Lunes 9 de febrero de 2026 | 12:59

La Selección Chilena Sub 17 inició su participación este lunes en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, certamen organizado por Talleres de Córdoba.

La Roja dio el golpe y venció 2-1 a Argentina en su debut, imponiéndose con los goles de Joaquín Muñoz (O'Higgins de Rancagua) y Amaro Pérez (Universidad Católica).

El combinado nacional, dirigido por Ariel Leporati, forma parte del Grupo A y espera por sus próximos tres desafíos, entre los que está un interesante cruce interzonal en el que se definirá su paso a la próxima ronda.

Grupos del Torneo Internacional Jóvenes Promesas

Grupo A:

  • Talleres de Córdoba
  • Argentina
  • Chile
  • Venezuela
  • Perú

Grupo B:

  • Athletico Paranaense
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Ecuador
  • Bolivia

Fixture de Chile Sub 17 en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

  • Chile 3-1 Argentina: Lunes 9 de febrero
  • Talleres de Córdoba vs Chile: Martes 10 de febrero a las 17:10 horas.
  • Chile vs Venezuela: Miércoles 11 de febrero a las 8:10 horas.
  • Chile vs Ecuador: Viernes 13 de febrero a las 17:10 horas.

¿Dónde ver a Chile en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas?

El Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 lo podrás gratis y online por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.

